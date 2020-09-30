特朗普批准修建阿拉斯加到阿尔伯塔的铁路

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美国总统特朗普签署总统特批，准许动工修建连接美国阿拉斯加州与加拿大阿尔伯塔省的铁路，这个被简称为A2A（Alaska and Alberta）的铁路项目耗资220亿元。

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这条新建铁路线在加拿大的起点是阿尔伯塔省的油砂矿基地麦克默里堡，终点是美国阿拉斯加州三角洲交界口Delta Junction，全长2570公里。从Delta Junction经已有的铁路线可以抵达阿拉斯加州首府Anchorage市附近的海港。该铁路线建成后将运输石油、钾肥、铁矿石、集装箱等货物，也会有客运服务。

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拥有这个铁路运输线路项目的A2A公司总部设在加拿大卡尔加里市，公司老板Sean McCoshen表示感谢美国总统特朗普和阿拉斯加州长Mike Dunleavy对这一连接阿尔伯塔省和阿拉斯加州铁路项目的支持。

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这条铁路要想动工还需要先完成环境评估、并得到沿路土著人部落的首肯。

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这条计划在2025年建成的A2A铁路会为加拿大带来1万8千个就业岗位，会为加拿大经济贡献6百亿加元的GDP。

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RCI with Sarah Rieger • CBC News

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