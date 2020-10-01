加拿大专家：没必要为第二波疫情囤货，商店早就准备好库存

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天气在变冷，加拿大的新增 COVID-19 病例在增加，公共卫生官员警告第二波疫情的高峰即将来临… 一些人又开始纠结，是不是应该囤些货呢？

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加拿大专家们表示，完全没这个必要。

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不必囤库

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加拿大食品安全专家西尔万·沙勒波依斯（Sylvain Charlebois）是达尔豪斯大学（Dalhousie University）农业食品分析实验室的负责人，他说：

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第一波疫情中出现的卫生纸、面粉和酵母的短缺已经成为过去，不会再有这样的现象。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，3 月份疫情来得很突然，大家都不知道今后会发生什么，消费者感到恐慌，超量购买，而食品店也没有做好准备。

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西尔万·沙勒波依斯接着说，现在，食品制造商和分销商都已经为应对第二波疫情做了很多准备。

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疫情间加拿大人食品浪费大增 13.5%

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沙勒波依斯表示，达尔豪斯大学食品实验室研究了疫情导致的食物浪费。

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他说，第一波疫情带来的恐慌性购买潮导致加拿大普通家庭的食品浪费增加，比 COVID-19 前的浪费增加了13.5％。

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他表示：

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人们完全没有必要惊慌失措，没有必要买太多的食物，而且，现在食品店的送货上门服务能力也大大提高。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第一波疫情间，很多食品店需要几天的时间才能把食品送到顾客家中，现在很多商店两个小时内就能把食品送货上门。

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（CBC）

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