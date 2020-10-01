加拿大经济7月份增长3%

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加拿大统计局星期三公布的数字显示，7月份加拿大经济在继续稳步复苏，GDP增长了3%。

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7月份加拿大增长最快的行业是酒店业和餐饮业，增长了20.1%；娱乐行业则录下了14%的增幅。

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不过7月份加拿大的经济增长速度比6月份的6.5%降低了至少一半。

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从行业来看，加拿大农业、金融业、保险业、房地产行业和零售行业都恢复到疫前水平。

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虽然加拿大经济整体来说其国内经济总产值与COVID-19病毒肺炎疫情前的2月份相比仍然低了6%，但在疫情下获得3%的经济增长速度仍然是难能可贵的事情。

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不过，现在加拿大主要城市卷土重来的COVID-19病毒肺炎疫情让这刚刚开始复苏的加拿大经济又面临再度萎缩的可能性。

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加拿大两个最大省份安大略省和魁北克省政府虽然还没有像三月和四月份那样采取全面停止非必要经济和社会活动的封闭性防疫措施，但已经警告说如果民众不认真、自觉地落实戴口罩、保持社交距离、和不搞聚会的防疫措施，则政府可能会不得不再次采取全部封闭的手段防止新冠病毒肺炎疫情失去控制。

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