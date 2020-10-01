张芷美 – 一个中国女人在魁北克: 第一集 80岁之后用法语写本书

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张芷美，1985 年从中国移民加拿大，当时的她已经不年轻。

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在魁北克省生活的 30 多年间，她曾经在大工程公司 SNC-兰万灵 （SNC-Lavalin）工作，参与过许多与中国有关的项目。

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退休后，她的求知和好奇心一点没有减退，有了大把的时间，她开始全心全意地学习法语，进入 80 岁，她用法语出版了自传 – 蝶变 （Les Traces d’un Papillon） ，今年，此书成为蒙特利尔市传记类畅销书。

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张芷美女士说，世上没有赶不上车这一说，因为总会有下一班。

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这，就是她的人生态度。

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第一集 80岁之后用法语写本书

2019 年 11 月，张芷美女士在魁北克省出版了新书 Les Traces d’un Papillon （蝶变），这本书用法语写成，书中讲述了她在加拿大，尤其是在魁北克省 30 多年的移民生活，包括她的见闻、经历、付出和收获。

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张芷美谈到，在魁北克省大公司 SNC-Lavalin 工作期间，自己没有时间去认真学法语，用英语、中文工作已经足够。退休后，求知欲望丝毫没有减退，开始恶补法语，尽管步入老年，但内心依旧充满阳光，决心给自己一个新挑战，用法语完成这本书。

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