风调雨顺让今年加拿大酒庄葡萄丰收、质量好

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虽然加拿大受到COVID-19病毒肺炎疫情的沉重打击，但加拿大今年的葡萄酒行业却遇到了天公作美的好年景。

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专家们指出，加拿大安大略省主要葡萄酒产地尼亚加拉瀑布地区和温莎-Essex地区今年葡萄不但产量高、而且皮厚；由于葡萄酒的诱人味道主要来自葡萄皮，所以今年尼亚加拉瀑布地区酒庄高质量葡萄的大丰收，会让酒庄用今年葡萄酿制的酒成为质量上乘的葡萄酒。

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安大略省南部上次遇到的葡萄生长好年景是在2016年。

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除了安大略省南部地区之外，加拿大另一主要葡萄产地不列颠哥伦比亚省靠近落基山脉的Okanagan地区也遇到高温、少雨的夏季，这种夏季天气让葡萄皮厚汁多、有时间充分成熟，是葡萄大丰收而且质量高的好年景。

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这与加拿大葡萄酒庄的常规不太相符。由于加拿大东西横向5千公里，中间还隔着高高的落基山脉，一般情况下是东部地区如果遇到葡萄好年景，则西部地区的葡萄园会遇到坏年景。反之亦然。

但今年却是加拿大东部地区和西部地区的葡萄园都沐浴在好天气之下、都遇到了葡萄收成高、质量上乘的好年景。

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RCI with Jennifer La Grassa • CBC News

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