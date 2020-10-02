万年未见：格陵兰冰盖快速退缩

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9月底发表在自然学报上的研究报告显示，本世纪格陵兰冰盖萎缩的速度将是全新世Holocene epoch地质时期的早期阶段以来最快的。过去1万2千年属于全新世地质时期。

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这一研究报告是至少三组科学家共同研究的结果。一组地质学家用计算机模拟重建了1万多年前格陵兰岛的冰盖规模，而另一组古气候学家研究了格陵兰岛的气候史、包括其温度变化和降水变化的历史，第三组学者则用计算机模型推演格陵兰岛冰盖在本世纪前二十年的演变和后八十年会如何演变。

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该研究报告指出，在全新世地质时期的早期阶段，格陵兰冰盖每百年平均损失6万亿吨冰。而由于地球变暖、特别是北冰洋海域以大大快于地球平均变暖的速度在升温，这会让本世纪格陵兰冰盖萎缩损失的冰量达到6万1千亿吨。

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这一9月底发表在自然学报上的研究报告指出，格陵兰冰盖融化产生的巨量淡水涌入海洋会导致海洋环流的变化和海平面的升高。但人类如果能够大规模减排温室气体、到本世纪末的2100年实现碳中和，则格陵兰冰盖萎缩的速度可以回复到很低的水平。

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今年8月份发表的另一份科研报告说，格陵兰2019年冰盖萎缩损失的冰融化成淡水等于让美国加利福尼亚州被1.25米深的积水覆盖。

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2019年4月份发表的一份科学研究则显示，地球冰川融化每年平均损失3350亿吨的冰雪。

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RCI with Amy Tucker • CBC News

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