张芷美 – 一个中国女人在魁北克 ： 第二集    刚到加拿大的日子

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张芷美，1985年从中国移民加拿大，当时的她已经不年轻。 在魁北克省生活的 30多年间，她曾经在大工程公司 SNC-兰万灵 （SNC-Lavalin）工作，参与过许多与中国有关的项目。

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退休后，她的求知欲和好奇心一点没有减退，有了大把的时间，她开始全心全意地学习法语，进入 80 岁，她用法语出版了自传 – 蝶变 （Les Traces d’un Papillon） ，今年，此书成为蒙特利尔市传记类畅销书。

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张芷美说，世上没有赶不上车这一说，因为总会有下一班。

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这，就是她的人生态度。

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第二集 刚到加拿大的日子：上学、工作、与女儿团聚

在 Les Traces d’un Papillon （蝶变）这本书中，张芷美女士首先回忆了在 1985 年抵达加拿大后，先到东海岸哈利法克斯市（Halifax）上学，然后在蒙特利尔市（Montreal）找到工作，之后把两个女儿接来团聚的过程。

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每月 260 加元过得很开心

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她谈到，1985 年到加拿大的第一站是蒙特利尔，因为在这里有朋友。之后就去了哈利法克斯上学，靠每个月 260 加元的奖学金生活，当时住在一户人家的阁楼里，除去160 加元的房租，每月还剩下100 加元用于吃饭和交通，但这样的日子却过得很开心。

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1986 年，张芷美开始找工作，听说蒙特利尔的工程公司 SNC-Lavalin 正在招人，就报了名。当时 SNC-Lavalin 在加拿大政府的赞助下，为中国的三峡工程做可行性研究，需要位协调员，有很多人申请竞争这个职位，张芷美因其流利的英语和经历被选中了。

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有了工作，移民申请获批，张芷美把两个女儿也接到了加拿大，全家团聚蒙特利尔市。

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