美国总统特朗普夫妇都被确诊感染新冠病毒

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国总统特朗普星期五证实,自己和妻子梅拉尼娅的COVID-19病毒检测结果都是阳性,已经开始隔离。

特朗普年过七十属于高危群体。妻子梅拉尼娅今年50岁。

美国总统特朗普的私人医生表示,特朗普和梅拉尼娅目前身体状况不错,会在隔离和恢复期间呆在白宫;特朗普在隔离期间完全能够继续履行总统职责。

在特朗普被确诊感染新冠病毒之前几个小时,他的亲近高级顾问Hope Hicks刚被确诊新冠病毒阳性。

美国民主党总统候选人拜登在星期三的电视辩论中指责特朗普身为美国总统、却对COVID-19病毒肺炎的泛滥掉以轻心,不但公开淡化新冠病毒肺炎泛滥的危险性,而且公开质疑戴口罩的必要性。

特朗普感染新冠病毒的消息让动荡混乱的美国大选再添新变数。

美国大选的投票日定在11月3日。

RCI with The Associated Press、CBC News

