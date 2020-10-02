UBS：加拿大多伦多房市泡沫风险世界第三

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瑞士银行UBS警告说，加拿大最大城市多伦多地区的房地产市场已经泡沫化，房价虚高的程度已超过以房地产价格昂贵而著称的国际城市纽约、旧金山、伦敦和香港。

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UBS在其对欧洲、北美、中东和亚洲地区的25个主要国际城市房地产市场风险评估年度报告中说，房价泡沫化问题最严重的三个国际城市是德国的慕尼黑、法兰克福、和加拿大的多伦多。

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慕尼黑在风险排行榜上得分2.35，法兰克福是2.26，多伦多是1.96.

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多伦多是北美唯一一个进入房地产市场泡沫化的城市，而且是连续第三年被定为泡沫化。加拿大另一个房地产价格昂贵的城市温哥华的风险评估得分只有1.37，因为过去两年温哥华的房价有所下降.

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根据瑞士银行UBS的房地产市场风险评分标准，得分超过1.5意味着存在房地产市场泡沫化问题，得分在0.5到1.5之间意味着房价有些虚高，得分在0.5到-0.5之间意味着房地产价格与当地民众收入和房租水平等因素相比处于合理的范围。

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UBS对房地产市场泡沫化的定义是，虚高的房地产市场价格与其应有的价值长期、严重地脱节，这种脱节问题只能由房地产市场泡沫的破裂来解决。

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UBS发布的主要国际城市房地产市场风险评估报告还显示，在多伦多购买一套650平方英尺的住房需要熟练技工7年的工资收入，在温哥华是8年的收入，在洛杉矶是5年，在伦敦是14年，巴黎是17年，香港是20年。

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UBS银行的分析报告认为，世界主要城市房地产市场过去十几年经历了房价快速升值的阶段，如果手中拥有多套住宅，现在出售一些套现获利应该是不错的选择。

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