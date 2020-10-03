谷歌将在三年内向全球新闻媒体支付10亿美元

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谷歌将在未来三年花费10亿美元向新闻媒体支付新闻费用。这是首席执行官桑德尔·皮查在10月1日的博客中宣布的。具体来说，这笔钱将付费给授权新闻媒体在谷歌新闻上发布名为谷歌新闻展台(Google News Showcase)的新闻产品。

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桑德尔·皮查说，这一财务承诺是迄今为止最大的将向新闻内容付费的承诺。将允许新闻媒体为不同形式的在线新闻体验创作和策划高质量的内容。

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在谈到谷歌新闻展台(Google News Showcase)这个新的新闻产品时，桑德尔·皮查说，这是一款对新闻媒体和读者都有利的新产品，它以优秀新闻编辑室的编辑策划为特色，让读者对重要的故事有更多的了解，并在此过程中帮助出版商与观众建立更深层次的关系。

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谷歌目前正在挑选它希望在哪些国家开始付费许可新闻，以及它希望从哪些媒体获得许可。谷歌新闻展示目前在德国、巴西、阿根廷、加拿大、英国和澳大利亚拥有“近200家”媒体支持。

除了一些媒体大品牌，例如德国的明镜、法兰克福汇报和莱茵报，或巴西的圣保罗、埃斯塔多和UOL，其中也包括很多小媒体或新媒体参与。

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在加拿大推出的合作伙伴是Narcity Media(拥有一个关于蒙特利尔的博客)和Sault，一个总部设在圣-玛丽的乡村媒体(拥有安大略省16个本地媒体网站)，但不包括《环球邮报》《多伦多星报》或主要的地区媒体和日报。

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即将推出的谷歌新闻展台(Google News Showcase)产品由故事面板组成，最初将出现在Android上的谷歌新闻中。该产品将很快也会在iOS上谷歌新闻上推出，未来将在谷歌发现和搜索上出现。这些故事面板让参与的媒体能够打包制作谷歌新闻产品中的新闻故事，通过时间线、项目符号和相关文章等功能提供更深入的讲故事和更多的上下文。谷歌新闻展台之后将是谷歌新闻的视频、音频和每日简报等其他新闻产品。

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桑德尔·皮查表示，这种内容获得方法不同于其他谷歌新闻产品，因为它依赖于各个媒体自己对向读者展示哪些故事以及如何呈现这些故事所做的编辑选择。

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谷歌新闻展台(Google News Showcase)将于今天开始向巴西和德国的读者推出，并将在未来几个月扩展到支持这些合作伙伴关系的其他国家。

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虽然媒体一直抗议谷歌对新闻媒体的“内容剥削”，但是无论这3亿美元是谷歌的公关，还是用来帮助说服各国政府不要拿走太多罚款，谷歌的举措对于新闻界来说都是一个好消息。

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