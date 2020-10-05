加拿大人退回83万份疫情补助，国税局还将对另外两万份进行调查

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到目前为止，有超过83万名加拿大人把错领、多领的疫情补助退还给加拿大国税局。被退还的补助包括紧急救助津贴（CERB）和学生疫情补助（CESB）。

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一名国税局发言人说，这些人退还补助是自愿的行为。之所以发生错领或多领补助的事，是因为申请者同时向加拿大公共服务部门和加拿大国税局提出申请，或者申请者在领到补助后才意识到自己不符合领取标准，或者申请者早于原定计划重新开始工作等原因。

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除了自愿退还外，国税局还收到了2万多份举报。该部门将对所有举报逐一查核，并在明年报税季对个人领取补助记录和公司税表等其他信息进行对比检查。如果发现错领多领补助的情况，将与领取人联系。

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反对党保守党批评政府没有向公众提供足够清楚的信息，因此才会出现这么多人错领、多领疫情补助的现象。

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（CBC News, Kathleen Harris)

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