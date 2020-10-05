加拿大政府恢复摇号申请父母/祖父母团聚移民

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加拿大移民部长门蒂西诺（Marco Mendicino）星期一（10月5日）宣布，因疫情中断的父母与祖父母团聚移民申请将于10月13日恢复。有意把长辈接到加拿大来的人从这一天起有三个星期的时间上网填写报名表。

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三个星期后，移民部将用摇号方式随机抽取一万份报名表。被抽中的人将收到一封确认邀请函，并将有60天的时间准备申请材料。

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通常每年有两万个父母/祖父母团聚移民名额。今年由于受疫情影响，移民部将只审理一万份申请。但是明年预计将有三万个名额。今年没有被抽中的，明年可以继续申请。

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移民部过去采用先到先得的方式。许多人不得不在各地移民部办公室的门口通宵排队。网上报名普及后仍然怨声载道，因为打字慢的、视力有问题的或网速慢的人总是抢不到。在2017年改用摇号后，移民部仍然不断受到批评，一度又改回老办法。但是门蒂西诺今天表示，相比之下，还是摇号制更公平一些。

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如果觉得申请家庭团聚移民太慢，加拿大公民和永久居民也可以为自己的父母或祖父母申请可长期使用并可多次入境的“超级签证”。

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（CBC News, Kathleen Harris)

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