加拿大绿党又选出一位女性出任党魁

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加拿大联邦议会最小的政党绿党星期六选出Annamie Paul为新党魁，接替多年来担任绿党领袖的Elizabeth May。

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Elizabeth May早就声明说，2019年大选是她参加的最后一次联邦大选。在去年大选结束后她就宣布辞去绿党领袖职务，绿党开始了长达快一年的党魁竞选。

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绿党新党魁Annamie Paul不但也是女性、而且是有色人种少数族裔、还是犹太人。她的当选使得加拿大联邦议会政党中第一次由黑人出任联邦政党的领袖。

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在将近一年的竞选中，多伦多律师Annamie Paul一直是参加绿党党魁竞选的8位候选人中的领跑者，其募集的竞选资金也最多、达到20万6千加元。她最后获得了1万2千零90张绿党党员的选票，比居第二位的竞争者得到的1万零81张选票高出2千张。

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Annamie Paul在加拿大出生，其父母从加勒比海国家移民加拿大。

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在当选绿党党魁之前，Annamie Paul已经宣布参加多伦多市中心区选区的联邦议会议员补选，竞争由于自由党政府财政部长莫尔诺辞职而空缺的议员席位。Annamie Paul的主要竞争对手是代表自由党出马竞选的前电视主播Marci Ien，她也是黑人女性。

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RCI with John Paul Tasker • CBC News

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