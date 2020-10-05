多元化聘用：加拿大影视业推出增加聘用原住民和有色少数族裔的项目

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大影视制作公司和几大媒体联合推出“多元化聘用”项目。这个项目的宗旨是增加影视业和数码内容平台聘用原住民、黑人和其他有色少数族裔的人数。在各族裔社区的帮助下，组织者已建立了一个备选名录。这个名录建立的第一天已经有五百多个条目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个项目由贝尔媒体和加拿大影视业原住民与有色少数族裔权益组织BIPOC TV & FILM首倡，得到了加拿大广播公司（CBC/Radio-Canada）和罗杰斯体育与媒体等二十多家媒体和公司的响应。倡议者希望这个项目能够增加原住民、黑人和其他有色少数族裔在影视行业所有层面的参与，包括创作，表演，执导，幕后工作，市场和播出。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司总裁泰特（Catherine Tait）说，该公司愿意大力支持影视工业吸纳更多的来自黑人、原住民、亚裔、南亚裔、阿拉伯裔和拉美裔的艺术家、创作者和幕后工作人员，让加拿大电影和电视更加包容也更有表现力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada