1997年，张芷美重返柏林，与早年失去联系的一位德国朋友重新相聚。 / Provided by Zhimei Zhang

张芷美 – 一个中国女人在魁北克 ： 第三集   两次去柏林

作者 黎黎 |
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发表 2020年10月5日（星期一）10:40
更新 2020年10月5日（星期一）10:52

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第三集   两次去柏林

张芷美女士在书中还谈到了自己两次去柏林的经历。

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她说，由于从小在教会学校上学，自己的英语不错，1951年，刚满 16 岁的她谎报年龄是 18岁，在中国的一个国营进出口公司找到了一份英文打字的工作。同一年，中国开始与东欧开展贸易，张芷美不久就被这个进出口公司派驻东柏林工作。

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张芷美说，1951 年看到的东柏林满处废墟，男人几乎都是半残废，食品商品都实行配给制。

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1952年，17 岁的张芷美在柏林 / Provided by Zhimei Zhang

她在东柏林待了两年多，见识了很多，学了很多，于 1954 年返回中国。

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在德国工作期间，张芷美与一位德国女士建立了友谊，但文革期间两人的联系断了。

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来到加拿大后，张芷美开始寻找这位女士，结果居然重新取得了联系，1997年，在被 SNC-Lavalin 公司派往中国山西工作之前，她重返柏林，与这位德国女士再次见面。

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1997年，张芷美重返柏林，与早年失去联系的一位德国朋友重新相聚。 / Provided by Zhimei Zhang

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