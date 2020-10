美英科学家因发现丙肝病毒获诺贝尔医学奖

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

两名美国科学家和一名英国科学家因为在发现丙型肝炎病毒的研究中做出的杰出贡献而共同获得2020年诺贝尔医学奖,分享150万加元的奖金。

这三位获奖者是美国科学家Harvey J. Alter、Charles M. Rice, 和英国科学家Michael Houghton。

诺贝尔医学奖评奖委员会在瑞典斯德哥尔摩宣布2020年诺贝尔医学奖获奖者时指出,Harvey J. Alter、Charles M. Rice和Michael Houghton的研究解释了肝炎患者血液中不能用甲肝或乙肝病毒解释的第三种病毒,也就是丙型肝炎病毒,这为后来针对丙肝病毒的检测、疫苗和治疗药物的研究工作打下了基础,使得现在丙型肝炎已成为可以被治愈的病症。

根据世界卫生组织的数据,世界上有4千万肝炎患者,每年有40万人死于肝炎。

今年泛滥世界的COVID-19病毒肺炎疫情凸显了针对传染病的医学研究工作的重要性。

诺贝尔医学奖是定在十月份公布的6项诺贝尔奖中的第一个。随后将被公布的是诺贝尔物理、化学、文学奖,诺贝尔和平奖和诺贝尔经济学奖。

RCI with The Associated Press、CBC News

