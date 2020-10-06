加拿大加强管制对付疫情下钻空子的美国游客

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加拿大边检当局和警方对不顾防疫规定以开车通过加拿大往返阿拉斯加为名、实际上在加拿大境内旅游的美国人采取了罚款和驱逐出境等制裁措施。

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由于美国阿拉斯加州被加拿大与美国本土隔开，不选择乘飞机或乘船往返于阿拉斯加和美国本土的人可以乘汽车过境加拿大走陆路。在COVID-19病毒肺炎疫情下加拿大和美国虽然互相关闭了陆路边界，但加拿大仍然准许美国人过境加拿大陆路往返阿拉斯加。

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但在不断有美国人钻空子、在COVID-19病毒肺炎疫情下以往返阿拉斯加为理由进入加拿大旅游的情况下，加拿大有关当局不得不采取措施落实防疫法规。

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根据8月份的统计数字，在加拿大不列颠哥伦比亚省的皇家骑警对不到十名美国人开出总额为4500加元的罚单，因为他们没有按照规定走阿拉斯加到美国华盛顿州的高速公路过境加拿大，而是前往了加拿大的其它地方。其中一次加拿大警方在开出罚单后还派警车监督、将一个美国5口之家驱逐出境。

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不过加拿大联邦警察皇家骑警表示，在加拿大公布了COVID-19病毒肺炎疫情下严格管制往返阿拉斯加的美国过境者的防疫措施后，绝大部分过境的美国人遵守了加拿大的防疫措施。

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RCI with Sophia Harris • CBC News

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