加拿大102克拉钻石以1570 万美元售出，被一位日本买家买走

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两年前在加拿大安大略省北部挖掘出的一颗 102 克拉钻石在经过网上竞拍后于本周一（10月5日）以 1,570 万美元的最终价格售出。

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加拿大广播公司报道说，这颗钻石创下了全球网上拍卖钻石的最高销售纪录，同时也是到目前为止售出的最昂贵的加拿大钻石。

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在本周一之前，网上拍卖的最贵钻石是一颗 28.86 克拉的钻石，于今年 7 月以 210 万美元的价格售出。

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日本买家

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加拿大广播公司报道说，这颗钻石于 2018 年在加拿大安大略省北部的维克多矿（Victor Mine）出土，是从一个 271 克拉毛坯钻石中切出的，体积相当于一枚小鸡蛋，它无色、无瑕，近乎完美，世界上只有不到百分之一的天然钻石具有这一特质。

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网上拍卖从 9 月开始，在经过大约一个月的网上竞价后，本周一晚上在香港苏富比举行现场拍卖，起价为 8500 万港元（约合 1100 万美元），几分钟之内达成中标价：1570 万美元。

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买家是一位匿名日本男子，他为自己的第二个女儿买下这颗钻石，并立即以女儿的名字把该钻石命名为 : The Maiko Star .

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苏富比拍卖行说，这位买家以前曾经给另一个女儿购买过一颗 88.22 克拉的钻石。

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疫情期间钻石、黄金价格大涨

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在疫情期间，世界上的富人对黄金、钻石和艺术品等替代投资需求强烈。

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加拿大珠宝商 Reena Ahluwalia表示：

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尽管我们处于 COVID 疫情的不稳定时期，但这一售价证明了市场对超高质量天然钻石作为投资手段的信心，尤其是这种 100 克拉以上的钻石不常见，其稀有性更加令人 “垂涎三尺”。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC， Radio-Canada)

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