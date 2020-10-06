北极考察船女性不得穿紧身衣的规定引争议

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世界知名的北极科学研究机构Alfred-Wegener-Institut的主任Antje Boetius告诉加拿大广播公司记者说，该研究所牵头的北极科学考察项目考察船上实行的禁止女性穿紧身服装的规定与性别歧视无关。

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Antje Boetius博士指出，禁止女性船员身穿紧身服装的规定对于参加极地探险工作的人来说是完全正常的事情，世界上各个科学考察船上都在实行这样的规定；近来围绕MOSAiC Expedition北极科学考察船上着装规定的争议让人感到出乎意料。

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MOSAiC Expedition科学考察项目是世界上到目前为止规模最大、时间最长的北极海域科学考察项目，考察的重点是气候变化对北极海域冰层的影响。

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在该考察项目进入最后阶段时，随船女记者Chelsea Harvey发出的一篇报道说，在考察船上发生性骚扰事件后几天，在这次北极海域科学考察项目后勤支援舰上的女性成员被告知说，女性在长期出海、以男性为主的船上封闭环境里身穿暴露身体线条的紧身服装会带来安全问题；这似乎是把发生性骚扰问题的原因归咎于船上女性乘员着装不当。

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虽然一些极地科研项目的领导人是女性，但性别歧视问题仍然是极地科研和考察项目中的普遍问题。

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多项研究显示，不少女性科研人员在她们的研究生涯中遇到过骚扰问题。

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RCI with John Last, Bradlyn Oakes • CBC News

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