1997年，张芷美女士被公司派往太原工作，在此期间，她收藏了大量中国民间艺术品，后来把大部分艺术品捐赠给魁北克省的美术馆和博物馆 / Provided by Zhimei Zhang

张芷美 – 一个中国女人在魁北克 ： 第四集   收藏中国艺术品，捐赠给魁北克

作者 黎黎 |
china@rcinet.ca
发表 2020年10月6日（星期二）13:03

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第四集   收藏中国艺术品，捐赠给魁北克

1997年，张芷美女士被公司派往太原工作，在此期间，她收藏了大量中国民间艺术品，后来把大部分艺术品捐赠给魁北克省的美术馆和博物馆 / Provided by Zhimei Zhang

1997 年，蒙特利尔工程公司 SNC-Lavalin 把张芷美派到山西太原工作。

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在太原期间，张芷美有个业余爱好，就是去逛古玩市场，她说，经常是一看见中国民间那些带有浓郁色彩的物品就走不动了。

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在五年的时间里，她收藏了很多，返回魁北克省后，她把大部分收藏品都捐献给了当地的不同博物馆和美术馆，其中有100 件青花瓷器，全部捐献给了蒙特利尔市美术馆  The Montreal Museum of Fine Arts / Musée des beaux-arts de Montréal 的亚洲馆。

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当地艺术圈的人称张芷美是一位  “丝绸制魁北克人”。

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张芷美的捐赠，给蒙特利尔市美术馆带来了启发，美术馆说，以前一直没有重视收藏民间艺术品，而民间艺术品更与历史息息相关，有着独特的意义。

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2007年，张芷美把自己收藏的中国晚清和民国初年的 700多件民间刺绣服装和配件捐献给魁北克服装与纺织博物馆，照片为该博物馆的中国刺绣展览开幕式 / Provided by Zhimei Zhang

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