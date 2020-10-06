张芷美 – 一个中国女人在魁北克 ： 第四集   收藏中国艺术品，捐赠给魁北克

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

第四集 收藏中国艺术品，捐赠给魁北克

1997 年，蒙特利尔工程公司 SNC-Lavalin 把张芷美派到山西太原工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在太原期间，张芷美有个业余爱好，就是去逛古玩市场，她说，经常是一看见中国民间那些带有浓郁色彩的物品就走不动了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在五年的时间里，她收藏了很多，返回魁北克省后，她把大部分收藏品都捐献给了当地的不同博物馆和美术馆，其中有100 件青花瓷器，全部捐献给了蒙特利尔市美术馆 The Montreal Museum of Fine Arts / Musée des beaux-arts de Montréal 的亚洲馆。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当地艺术圈的人称张芷美是一位 “丝绸制魁北克人”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

张芷美的捐赠，给蒙特利尔市美术馆带来了启发，美术馆说，以前一直没有重视收藏民间艺术品，而民间艺术品更与历史息息相关，有着独特的意义。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada