加拿大人疫情下很少开车可保险费却要上涨

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半年前由于COVID-19病毒肺炎疫情泛滥，加拿大进入紧急状态，学校停课、大部分人居家防疫、经济几近停摆，当时加拿大保险公司纷纷给客户一次性保费折扣、以显示在与加拿大人同心协力抗击COVID-19病毒肺炎疫情。

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加拿大保险局告诉加拿大广播公司记者说，加拿大各保险公司今年春天为了抗疫给客户提供了7亿5千万加元的保险费打折退款。

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但根据LowestRates.ca金融公司的分析统计，今年4月份到6月份期间，在大部分加拿大人仍然处于居家防疫状态很少开车的情况下，保险公司在加拿大一些对汽车保险收费监管比较松懈的省份开始对新客户提高保费。

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汽车保费上升最厉害的是阿尔伯塔省，因为保守党省政府上台后取消了前新民主党政府给汽车保险费设置最高限额的政策，结果是过去几年积累下来的未实现的保费升幅一下子变成了现实。

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LowestRates.ca金融公司总裁Justin Thouin指出，虽然加拿大人在COVID-19病毒肺炎疫情下开车里程明显减少，但由于开车使用手机等分心驾驶问题导致的撞车事故猛升、汽车内高科技设备越来越多造成的修车费用上升、汽车保险索赔诈骗的问题、和疫情下不少加拿大人放弃公共交通工具而改为驾车上下班，这些都导致保险公司的索赔支出明显上涨，需要用提高保费的办法来弥补损失。

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Justin Thouin认为加拿大汽车保险市场保费上升的趋势会继续下去，在这种情况下能让驾车者获得较低保费的两个主要因素是，让自己成为没有违规驾驶记录的低风险驾车者，在选择汽车保险合同时要多花点时间货比三家。

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