双喜：加拿大土著艺人一周内生孩子并获重要角色

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加拿大土著人演员Crystle Lightning说她自己很幸运，遇到了人生和演艺事业的两大喜事，生了儿子和获得影视剧中的重要角色，而且这双喜临门的事情发生在同一个星期。

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Crystle Lightning是加拿大Enoch Cree Nation克里族印第安人，9岁时随家人搬到美国加利福尼亚州居住。

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Crystle Lightning回忆那双喜临门的幸福时说，她在加拿大埃德蒙顿医院产科刚生完孩子的第四天，她经纪人打来电话说加拿大广播公司打算拍摄的影视剧Trickster的两策划者之一兼导演Michelle Latimer要乘飞机飞到埃德蒙顿市面试她，以决定是否让她出演一个主要角色。

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当时Crystle Lightning与刚刚出生的婴儿一起住在埃德蒙顿医院新生儿重症监护室里，根本没有带职场服装。在与产科护士商量后她急忙赶到专门销售二手服装的Value Village商店买了像点样的套服，穿上后见了导演。

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最后Crystle Lightning终于获得了这个她梦寐以求的Trickster影视剧角色， 出演Maggie这个全身心关爱自己儿子、但自己又有心理疾病的土著人母亲角色。

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Crystle Lightning说，这个角色简直就是为她量身制作，她身为加拿大土著人、又刚刚当了母亲，Maggie是一个丰富多彩、全方位的角色。

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更让Crystle Lightning兴奋的是，她在Trickster影视剧中与自己的母亲同台飙戏，她妈妈Georgina Lightning出演的角色正是Maggie的母亲。

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影视剧Trickster已经在9月份的多伦多国际电影节上首映。

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RCI with Madeleine Cummings • CBC News

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