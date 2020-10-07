张芷美 – 一个中国女人在魁北克 ：第五集   退休后生活更精彩

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第五集 退休后生活更精彩

2002 年，张芷美女士退休，2016 年，她卖掉了房子，搬进了蒙特利尔市法裔区的一个养老院。

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张芷美说，人老了以后应该怎样生活，这是她经常观察、思索的一个问题，虽然老了，精力、体力少了很多，但仍然可以给自己的生活增加新的内容。

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在老年时代，胆大的张芷美开始尝试新东西，出演了电影和话剧，每天的生活都过得充充实实。

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张芷美说，有人问，是否想回到年轻的时候，她的回答是No。 她并不想回到 20岁、30 岁的时候，因为生活的每个阶段都有着不同的内容。

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她说，现在这个 80 多岁的阶段，自己很喜欢目前的这种生活状态和生活环境，非常享受，对于生活的现状，她非常知足，而且感恩。

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