加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

纽约警察在一群犹太教社区成员的陪同下，于2020年10月7日星期三在纽约布鲁克林区的Borough Park附近与记者交谈。州长安德鲁·库莫（Andrew Cuomo）采取行动，恢复了对冠状病毒病例激增地区及其附近地区的企业，礼拜堂和学校的限制。 (AP Photo/John Minchillo)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada