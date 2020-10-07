美国CDC更新指南：新冠病毒有时可通过空气传播，传染距离可超过2米

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美国疾病控制和预防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）周一 (10月5日) 更新了其防疫指南，称 COVID-19 有时可以通过空气传播。

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新指南说，带有病毒的飞沫和微粒可以在空气中停留数分钟甚至数小时，可造成传染。

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美国疾病控制和预防中心更新的指南，承认了之前已经发表的一些学术报告，这些报告说，有证据表明，在有限、罕见的情况下，感染了 COVID-19 的人可以传染距离在 6 英尺或 2 米以外的人，另外，感染者呆过的地方，感染者离开不久后若有人进来，后来者也有可能被感染 COVID-19。

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美国疾病控制和预防中心说，这些情况通常发生在通风不良和封闭的空间中，这些空间通常涉及人们在进行大呼吸活动，如唱歌或运动。

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美国疾病控制和预防中心还表示，这种传播被称为空中传播，结核病、麻疹和水痘等就是通过这种途径传染的。

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防疫应以预防空气传染为主

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9 月份，美国疾病控制和预防中心 CDC 发布了有关指南，警告新冠病毒可能通过空气传播，但之后又删除了这一警告。

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路透社报道说，尽管 CDC 一直强调近距离接触会导致传染，但美国的一些科学家已经发表公开信，警告空气传播可能才是新冠病毒的主要传染途径，因此防疫的重点应该以防范空气传染为主。

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