卡尔加里一男子遭母熊袭击，靠装死躲过一劫

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在阿尔伯塔省，一名男子周二（10月6日）在阿省西南部的卡纳纳斯基地区Kananaskis Country 远足时，遭到一头母熊袭击，但幸免遇难。

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阿尔伯塔省环境与公园局（Alberta Environment and Park）的詹妮弗·达格斯维克（Jennifer Dagsvik）在一封电子邮件声明中说，这位男子当时正在帕斯克山 （Pasque Mountain）附近远足，突然近距离内出现了一只灰母熊和幼熊。

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她说：

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这头母熊扑了过来，把这名男子扑到在地，该男子立即装死，躺在地上一动不动，熊抓了抓他的肘部，然后离开了，这名男子在那里躺了10来分钟。然后他还能自己走回停车场，开车去了医院。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

詹妮弗·达格斯维克表示：

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带着小熊的母熊往往攻击突然出现在附近的人，以保护自己的小熊，当母熊觉得此人不再对小熊构成威胁后，就会走开，去和小熊汇合。因此，在这种情况下，根据专家们的建议，躺在地上一动不动是正确的决定。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

户外运动爱好者需警惕

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阿尔伯塔省环境与公园局 （Alberta Environment and Parks）的专家杰伊·霍尼曼 （Jay Honeyman）呼吁户外运动爱好者提高警惕：

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每年的这个时候，黑熊和灰熊都需要在冬天进入巢穴冬眠之前给自己增加脂肪，因此人们在山区和偏远地区远足登山时，需要做好随时应对不测局面的准备。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他建议说，大家可以几个人结伴一起去远足，远足时发出声音，并注意观察是否有熊经过的迹象。

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(CBC)

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