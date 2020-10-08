张芷美 – 一个中国女人在魁北克 : 第六集   老年后当演员，电影话剧片约不断

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

退休后，张芷美生活中的新内容是一项接一项。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2015年，蒙特利尔市的华人导演胡志敏制作了一部针对华人社区家庭冷暴力的教育短片“寒冷的夜”，张芷美成功地扮演了片中“婆婆”的角色，接着，她又参加了一部跨文化婚姻纪录片的拍摄。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

张芷美说，拍电影拍出了劲头，于是，她找了一位经纪人，这些年来总是不断有各种角色的片约。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2017年，她参演了蒙特利尔市的法语话剧 L’Amour Est Un Dumpling，与当地的艺术家们合作很顺利，她说，这些艺术家很敬业，他们的生活往往非常拮据，从事演艺不是为了赚钱，而是因为真正喜欢演戏，每次的排演，大家都是非常认真。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

话剧 L’Amour Est Un Dumpling 2017年演出了14场，2019年又重新上演 14场，而且2021年2月-3月将再度上演，剧场也将从一个小剧院搬到蒙特利尔艺术广场Place des Arts的Théâtre Jean-Duceppe （让-杜塞普剧院）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada