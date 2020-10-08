特鲁多：将为加拿大人免费注射新冠疫苗

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在COVID-19病毒肺炎疫苗问世的脚步声越来越近的情况下，加拿大联邦政府不但已经预定了大量疫苗，而且承诺为加拿大民众免费注射。

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自由党政府总理特鲁多星期三在联邦议会表示，如果加拿大卫生部批准使用COVID-19病毒肺炎疫苗，则联邦政府会确保加拿大人免费得到新冠病毒肺炎疫苗的注射。

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加拿大联邦议会反对党新民主党领袖辛格指出，加拿大民众除了担心COVID-19病毒肺炎疫苗是否免费之外，还担心是否要等很长时间才能轮到自己得到疫苗的注射。

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对此自由党政府总理特鲁多的回答是，联邦政府将在与公共卫生专家们进行咨询磋商后、公平合理地决定加拿大人口中哪些群体将优先得到COVID-19病毒肺炎疫苗的注射。

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在过去两个星期加拿大第二波COVID-19病毒肺炎疫情汹涌卷土重来的情况下，越来越多的加拿大人在翘首盼望新冠病毒肺炎疫苗的早日到来。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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