张芷美 – 一个中国女人在魁北克 : 第七集    融入本地社会和中西文化差异

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50 岁从东方迁居西方，完全换了生活环境，但张芷美很快就融入了当地社会，在魁北克省过得如鱼得水，日子很开心。

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她说，我早就想好了，要适应西方社会，不能只扎在华人圈子里，当然我喜欢和中国人聊天，但不能局限于此。我有自己的尊严，但要尊重人家的生活和文化习惯，我把主客关系看得很清楚，毕竟在加拿大他们是主人，我们是客人，这是一个出发点。

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张芷美说，来加拿大一年就找到了工作，在西方人的大公司，我一直在西方人里混，当然这里也有所有公司企业都有的内部竞争、矛盾，但有一样，工作必须干事，只要你踏踏实实干事，不会就学就行，公司里大家对我很好，没有被歧视的感觉。

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她接着说，要融入当地社会，你得主动，没人会来拉你，移民对不同的文化风俗不要排斥，而是要去了解，一个人的心情要开阔一些，不要总想着歧视，完全不必那么敏感。

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