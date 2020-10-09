被指不平等：加拿大勋章获得者大部分是男性

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研究显示，过去多年加拿大勋章获得者中男性占绝大多数，与加拿大人口中男性和女性的比例相差甚远。

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加拿大研究多元化问题的专家Andrew Griffith的研究分析显示，在2013年到2019年这7年的时间里，属于加拿大最高荣誉的加拿大勋章获得者中男性占了65.6%，女性只有34.4%；从族裔角度来看，有色人种少数族裔的比例只有4.8%。这些与加拿大全国人口中的男女比例和有色人种少数族裔的比例严重脱节。

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唯一例外的是加拿大土著人获得加拿大勋章的比例。在上述2013年到2019年的7年时间里，4.7%的加拿大勋章获得者是土著人，这与土著人占加拿大人口4.9%的比例几乎相等。

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Andrew Griffith认为，由于加拿大勋章的发放对象是那些在各自领域做出杰出贡献的人士，是对过去几十年专业和社会活动的评估，所以从与时俱进的社会平等角度来看有迟滞效应问题。随着过去几十年来越来越多的女性进入科学专业领域、参政、成为公司企业高管、成为高级政府雇员、积极参与社会活动，获得加拿大勋章的女性比例今后会有明显的提高。

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加拿大勋章在1967年开始发放，由加拿大总督根据独立咨询委员会的建议颁发。到目前为止已经有超过7千位加拿大人获得了这一荣誉。

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RCI with Kathleen Harris • CBC News

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