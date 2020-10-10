第三方制作的谷歌网络故事-Web Stories正式进入谷歌搜索应用

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谷歌宣布将在其iOS和Android版Google应用中引入开发已久的网络故事-“Web Stories”功能。这种原本被称为“AMP Stories”的基于开放网络的多媒体叙事也被悄然改名为“Web Stories”。谷歌表示网络故事-Web Stories目前每月有8亿人在使用。

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“网络故事”的轮播将出现在在谷歌应用的“发现-Discover”中，“网络故事”被用作展示了一些来自网络的丰富视觉内容。用户也可以点击以前进至下一页或在“网络故事”轮播中滑动至完全不同的故事。

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实际上，谷歌开发自己的Stories产品已有一段时间了。根据Google为Accelerated Mobile Pages项目开发的技术，它于2018年推出了AMP Stories。 随后，Stories已集成到移动Google搜索中，旨在为Google提供自己Stories产品。

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“ 为了帮助启动Web Stories生态系统，我们今年与美国，印度和巴西的各种发行商和创作工具合作，共同开发该产品并增强其功能。” – 谷歌博客

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谷歌表示，这种开放的网络故事可以由任何人创建，无论是个人创建者还是大的媒体发行商。谷歌称目前已经有2000多个网站发布了被Google编入索引的网络故事。

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好消息是，经过几年的准备和酝酿，可以用来制作网络故事-“Web Stories”的工具已经有很多。除了利用WordPress插件，MakeStories和NewsroomAI这些网上工具也可以制作Web Story。

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如果有技术方面的实力，用户则可以自己编写Web Stories。谷歌新的story.google网站或Storytime YouTube系列上罗列了更多有关如何创建高质量网络故事的信息。

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