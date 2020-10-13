亚马逊商品被退货后有些进了垃圾场

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在越来越多的消费者选择网上购物的情况下，网购后退货商品的去向成了受到环境保护组织和媒体关注的问题。

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CBC调查

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许多消费者以为他们退货的商品又重新回到电商的仓库，等待下一个订单出货。但加拿大广播公司Marketplace节目组记者的调查报道显示，电商巨头亚马逊的许多退货商品最后不是进了亚马逊的仓库而是被整卡车地甩被卖给旧货商、被销毁、或者是干脆进了垃圾场。

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加拿大广播公司用了两个调查方法。一个是假装客户前往多伦多的回收公司货场实地参观；一个是从亚马逊电商网站订购了十几件商品，在商品到货后在其中放入卫星定位追踪器、然后退货给亚马逊公司以观察其去向。这12件退货商品中有人造革背包、工作服、打印机、咖啡机、小型帐篷、儿童玩具、和其他一些家居用品。

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在美国西雅图专门负责物品定位追踪的非盈利环保组织Basel Action Network的帮助下，经过几个月的调查后发现，直到加拿大广播公司记者的调查报道发稿前为止，上述退货的12件商品中只有4件在亚马逊网站上再次出售、有的仍然在路上被运来运去、有的到了旧货批发商手里、那个人造革背包则进了垃圾场。

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亚马逊公司说上述人造革背包是因为受损而不得不被扔掉。但加拿大广播公司记者拍下的照片显示，该人造革背包在被放进包装盒退货时处于完好无损的状态。

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网购退货率高

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美国Rutgers University大学副教授Kevin Lyons的研究显示，实体零售商店的退货率不到10%，但网上购物的退货率在30%到40%之间。

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美国退货领域科技公司Optoro的测算显示，美国电商和实体零售商一年退货商品的价值约4千亿美元，产生的废物垃圾重量约50亿磅。

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电商巨头亚马逊处理退货商品的另外几个途径一是通过其Amazon Warehouse网站打折销售，二是通过网上拍卖清仓甩卖。

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加拿大广播公司Marketplace节目组记者在网上拍购了三个货盘的亚马逊退货商品，然后请有27年退货和清仓甩卖经验的专家Roy Dirnbeck对其价值进行了评估。Roy Dirnbeck的评估结论是，这些网上拍卖活动中买下的亚马逊退货商品很难再在旧货店中出售，绝大部分要进垃圾场。

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不利于环境保护

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国际市场开发和广告公司Publicis Groupe的高管Jason Goldberg认为，电商公司用各种方式鼓励消费者大量网购、放任顾客把其不中意的网购商品随意退货，结果是给经济和环境都带来悲剧性后果。对于电商公司来说，如果退货商品中能有一半在自己的网站再次出售已属幸运，大量退货商品被送往清仓甩货公司处理、或者是走翻新出售的途径、或者是被当作废品回收、再或者是直接被送进垃圾场。

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亚马逊加拿大分公司给在亚马逊网站上售货的供货商处理退货的两个选择是，或者是供货商付费让亚马逊把退货商品送回给供货商，或者是供货商付费让亚马逊全权负责处理退货物品。

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环保博客写手Meera Jain对亚马逊处理退货商品的方式感到非常失望，她承认自己在COVID-19病毒肺炎疫情下更多地在亚马逊网站上购物、因为这样既方便又安全，但她现在开始担心亚马逊电商巨头的运行模式不利于减少碳排放。

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亚马逊公司高级公关经理Alyssa Bronikowski说， 加拿大广播公司Marketplace节目组有关退货问题的报道与亚马逊公司了解的情况不相符合。亚马逊公司的绝大部分退货商品被重新出售给其它顾客、或被送回供货商、或被出售给清仓甩卖公司、或被捐赠给慈善组织，只在极少数情况下出于安全和卫生原因一些退货商品才无法被使用，亚马逊正在努力消除这种例外情况。

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不过，亚马逊公司没有回答加拿大广播公司记者提出的有多大比例的退货商品进了垃圾场的问题。

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RCI with Anu Singh, Tyana Grundig, David Common • CBC News

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