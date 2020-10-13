张芷美 – 一个中国女人在魁北克 : 第八集   人这一辈子要活出自己

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张芷美说，在加拿大这块土地上，她找到了自我，找到了自由飞翔的天空，找到了发挥潜力的气候，找到了安度晚年的场所。

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在中国生活了 50 年，在加拿大生活了 35 年，张芷美谈到对人生的看法，对人生的态度。

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她说，我觉得，总体来看，人的一生是平衡的，每个人都会有机遇，当然这也与个人努力有关，关键是要认清自己，认清自己的长处和短处，建立自信，不要轻易地被生活击垮。

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她接着说，我认为一个人要活出自己，不要总是去跟别人比，生活中要自己做决定，尽量不去麻烦别人，依靠别人。

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张芷美女士表示，我的心态总是很平静的，我不会去计较小事，我要把生活过得快活。如果你要的话，你就能把自己的生活过得很开心，一切都在你自己。

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*** 张芷美 – 一个中国女人在魁北克 (8 集播客） 完 ***

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