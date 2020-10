新版苹果手机可用5G网但不送充电器

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二,果粉们关注的新版苹果手机普通版和加强版iPhone 12和12 Pro终于被揭开了面纱,苹果公司不但公布了新版苹果手机的图像、而且公布了售价和发售日期。

屏幕6.1英寸的iPhone 12售价1129加元,照相功能更强的iPhone 12 Pro售价1399加元,这两款苹果手机将在10月23日开始销售。

屏幕5.4英寸的iPhone Mini售价979加元,屏幕6.7英寸的Pro Max售价1549加元,这两款苹果手机将在11月13日上市。

但无论哪款新版苹果手机都不再配送充电器,苹果公司说这是为了避免浪费和保护环境。

手机市场分析师Patrick Moorhead认为,新版苹果手机虽然有不少变化、也预设了5G功能,但没有重大革新性的变化,所以新版苹果手机的销售前景一般;只有在5G网络迅速成为市场现实的情况下,苹果5G手机才会有骄人的销售业绩。

不利于新版苹果手机销售的另一个因素是COVID-19病毒肺炎疫情导致的大量人口失业和收入受损,这也弱化了消费者的购买力。

RCI with The Associated Press、CBC News

