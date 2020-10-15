今年加拿大想打流感疫苗的人大增

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与往年不同，今年加拿大人想打流感疫苗的人大增，导致多个省份的医疗保健系统在流感疫苗的工作上感到紧张。

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在魁北克省的 Montérégie 地区，本周二（10月13日）是在网上预定注射疫苗的第一天，结果预订的人太多，造成网上系统崩溃。

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魁北克省今年订购了 200 万剂流感疫苗，比 2019 年增加了约 40 万剂。

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西方国家中长期来一直有一种反疫苗运动，不少人认为疫苗没用。

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不过，今年的情况很特殊，导致一些人改变了主意。 专家们说，即使流感疫苗不是十全十美，但让人们尽可能多地注射流感疫苗，将有助于减少需要应对新冠第二波疫情的卫生系统的压力。

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蒙特利尔犹太人医院（Montreal Jewish General Hospital）传染病科主任卡尔·韦斯（Karl Weiss）医生说：

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医疗系统已达到极限，能想象吗，医院要应对流感季节，还对应对 COVID 疫情？ 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在安大略省，各医疗机构对流感疫苗的需求激增，引发了人们对流感疫苗供不应求的担忧。

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安省今年拨款 7,000 万加元购买超过 500 万剂流感疫苗，比去年多了 70 万剂，安省卫生部称，若需要还将购买更多疫苗。

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在 BC 省，想打流感疫苗的人也需要等待很长时间。

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维多利亚市两个年幼孩子的母亲内奥米·麦考密克（Naomi McCormick）说，在网上预约约不上，就像要买张音乐会门票似的那么难。

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在新斯科舍省，省首席卫生官罗伯特·斯特朗医生说：

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每年接种第一轮流感疫苗时人很多，其实第一轮之后的 8 周都是接种疫苗的好时机，我们希望人们保持耐心。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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