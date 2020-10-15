加拿大央行：疫情下央行需加快推进数字货币

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加拿大央行 – 加拿大银行的副行长蒂莫西·莱恩（Timothy Lane）表示，疫情导致人们的购物方式迅速转变，这意味着中央银行必须加快创建自己的数字货币的工作。

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在周三（10月14日）举行的一个网上论坛中，加拿大央行副行长蒂莫西·莱恩（Timothy Lane）说，消费习惯的转变，以及技术发展的速度，缩小了中央银行开发数字货币的 “窗口”。

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在 COVID-19 疫情爆发后，绝大多数的人都转为在网上购物，到目前为止，对中小型商店来说，去实体店购物的人流一直没有恢复到疫情前的水平。

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数字货币 vs 隐私

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在加拿大，围绕着数字货币的隐私问题目前有不少辩论。

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一些业内人士认为，在推出数字货币前，需要对人们的隐私设立 “明确的保护措施”。

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加拿大广播公司曾报道说，去年 10月，加拿大技术新闻网站The Logic的科技记者赞恩·施瓦茨（Zane Schwartz）通过加拿大信息自由 （Freedom of Information ）法规提出请求，获得了加拿大央行的内部文件，这些文件显示加拿大央行正在考虑创建一种数字货币，央行的文件说，建立数字货币将能使加拿大货币应对来自比特币等加密货币的 “直接竞争”。

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赞恩·施瓦茨（Zane Schwartz）说，根据这些文件，数字货币还可以使加拿大银行收集加拿大人如何使用数字货币的信息，而这些信息则有可能与警方或税务机构分享。

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目前，加拿大的当局需要在获得法官授权令后，才能获取个人通过银行的消费信息。

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赞恩·施瓦茨表示，数字货币对政府当局制止非法活动和制止恐怖组织获得资金可能有利，但也可能带来意想不到的负面后果。

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他说，如果加拿大央行决定开发自己的数字货币，则将先不得不回答很多有关隐私保护的问题。

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这个星期三，加拿大央行副行长蒂莫西·莱恩在网上论坛中也表示，在发行数字货币之前，中央银行必须进行广泛的磋商咨询，以了解加拿大人对数字货币的发行都有哪些要求。

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中国试点数字人民币

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与此同时，中国在数字货币领域已经相当领先。

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根据中国官方媒体的报道，今年年初，中国的四大银行开始在深圳等几个城市试点由中国央行 – 中国人民银行创建和发行的数字人民币。

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数字货币将可以减小或消除市场对现金，以及对网上支付服务平台的需求，近年来中国人已经非常习惯用手机支付，因此向数字人民币的过渡将会容易可行。

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（CBC，RCI）

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