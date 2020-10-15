加拿大西捷航空取消加东地区大部分航班

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加拿大第二大民航公司西捷航空WestJet星期三表示，从11月2日起将停飞前往加东地区新布伦瑞克省Moncton和Fredericton市的航班, 停飞前往新斯科舍省Sydney市的航班，停飞前往爱德华王子岛省 Charlottetown市的航班，并停飞安大略省多伦多与魁北克省Quebec City之间的航班。

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总部设在加拿大西部卡尔加里市的西捷航空公司证实，被取消的航班数量是100个，差不多是西捷航空在加拿大大西洋沿岸地区航班数量的80%。

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西捷航空的上述决定也意味着该民航公司将停止使用新布伦瑞克省Moncton市机场和Fredericton市机场的设施，也不再使用新斯科舍省Sydney市的机场设施。这些受影响机场的扩建项目或者被暂停、或者会被取消。

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西捷航空公司的首席执行官Ed Sims表示，今年春天COVID-19病毒肺炎疫情以来，西捷航空一直在努力保持通往加拿大国内城市的航班， 但民航乘客数量的大幅度下降、一些省份实行限制旅行的措施、到现在还没有见到联邦政府对民航业的解救措施，这些都导致西捷航空不得不采取停飞加东地区一些城市航班的措施。

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不过，西捷航空发言人Morgan Bell告诉加拿大广播公司记者说，在COVID-19病毒肺炎疫情受到控制后，西捷航空会恢复前往这些加拿大大西洋沿岸城市的航班。

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由于COVID-19病毒肺炎疫情，加拿大最大的民航公司加拿大航空公司已经从夏天开始停飞了三十多条航线上的航班，其中大部分的航线连接着加拿大大西洋沿岸城市。

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加拿大民航业多次呼吁特鲁多自由党政府尽快出台针对加拿大民航业的救市方案，指出民航业对幅员广大的加拿大来说属于基本的公众服务、必须得到维护。

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RCI with Pete Evans • CBC News

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