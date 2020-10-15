违法捕捞龙虾还是合法谋生？新斯科舍省渔民与原住民冲突加剧

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本星期在加东新斯科舍省，当地渔民和原住民之间持续数周的冲突愈演愈烈。从星期二（10月13日）开始，一些渔民围堵原住民，放火烧车，破坏仓库。加拿大印第安事务部长米勒（Mark Miller）星期四表示，这是不可接受的暴力行为，是对原住民的攻击。

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星期二下午在新斯科舍省西南部的新爱丁堡，一群渔民在一个原住民存放龙虾的仓库前聚集。入夜后，一辆货车被烧，仓库设施受到破坏，大量龙虾被扔在门外的空地上。在邻郡雅茅斯的另一个龙虾仓库，一个名叫马尔（Jason Marr）的原住民被困，他的车也遭到破坏。

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马尔说，他星期二捕龙虾归来，上岸后听说有人要烧他的船。他到达仓库后不久，就有数百人围住仓库，叫骂威胁。他曾试图从仓库的一个出口离开，但是几个守在门外的警察叫他退回去。

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过了一会儿，警察把他带离了仓库。他站在外面，目睹人们打破窗户进入仓库，把装着龙虾的板条箱扔出来。网上流传的一段视频显示，一辆白色的小货车被人纵火，还有视频拍了被扔在地上的大堆龙虾。上个星期，当地已经有一条属于原住民的渔船被烧毁，疑似被人纵火。

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冲突起因：原住民在休渔期捕捞龙虾引起非土著渔民愤怒

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为了让龙虾有时间产卵繁殖，每年夏秋有几个月被加拿大渔业部定为休渔期。但是今年9月中旬，新斯科舍省西南部圣玛丽湾周围的原住民发起了“自治捕捞”，这引起了当地非土著渔民的不满。在后者看来，这是不守规矩的滥捕，迟早会断了大家的生路。

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但是原住民也自有他们的法律依据：“马歇尔判决”。1993年，新斯科舍省原住民马歇尔在休渔期捕捞并出售了210公斤鳗鱼，受到渔业部处罚。官司一直打到加拿大最高法院。1999年9月17日，最高法院参照十八世纪英国殖民当局与原住民签订的“和平与友谊条约”中的相关条款，裁定加东新不伦瑞克省、爱德华王子岛省、新斯科舍省，以及魁北克省加斯佩地区的米科马克族和玛利希特族原住民有权利为”合理生计“（moderate livelihood）渔猎和采集。

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从法庭大胜而归的原住民立刻出海捕鱼，和愤怒的非原住民渔民冲突不断。新斯科舍省西部渔民联盟申请法庭复议，称马歇尔判决影响的不仅是鳗鱼资源，龙虾等其他水产也受到威胁。

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当年11月，加拿大最高法院罕见地为自己的判决作出附加澄清，史称“马歇尔判决2”。这项新的判决说，在涉及到水产资源保护时，联邦政府仍然可以在进行咨询后对原住民渔民的捕捞活动制定规章。

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“合理生计”定义不明

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但是最高法院的第二次判决仍然没有给出“合理生计”的明确定义。渔民之间的冲突和原住民与政府之间艰难的谈判同时进行。过去几年中，联邦渔业部已经和三个原住民部族达成协议，但它们都不在新斯科舍省。

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等得不耐烦的该省原住民开始实行”渔业自治“，宣布他们可以自己管理自己，不需要政府插手。现在，他们呼吁总理特鲁多介入，并要求警方加强对他们的保护。

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目前联邦渔业部和该省原住民的谈判仍在进行中。今年的龙虾休渔期将在十月底结束。

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（RCI with Catharine Tunney，Taryn Grant，Stephanie Hogan）

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