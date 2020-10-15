魁北克省37岁女患者第二次感染新冠病毒，医学界开始研究

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魁北克省蒙特利尔市的神经心理科医生舒伊纳（Andrée-Anne Chouinard）今年五月份被派去支援爆发疫情的地方诊所，在那里感染了新冠病毒，所幸不久就痊愈了。十月初，她的儿子在第二波疫情中感染。她在照顾儿子时并不担心，认为自己既感染过一次，肯定已经免疫了。但是她很快出现了症状。病毒检测结果表明，她第二次感染了。

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现在舒伊纳已经痊愈并结束了第二次隔离。她说，第二次感染的症状和第一次相同，但是要轻微一些。按照严格的医学定义，患者体内病毒的基因组需与第一次不同才能被视为第二次感染。舒伊纳没能做这方面的检测。

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目前医学界新冠病毒二次感染的研究刚刚开始，记录也不完整。在舒伊纳之前，一个25岁的美国女性被视为是全世界第五起二次感染病例。专家们怀疑实际数字要大得多，同时对达到永久免疫并不乐观，即使在疫苗问世后。

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魁北克省正在进行一项关于二次感染风险和严重程度的调查，有七百多名曾感染新冠的医护人员参加。他们将在一年时间里定期接受问卷调查和验血。

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（Radio-Canada，Alexandre Duval）

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