专家唱衰、可加拿大房地产市场仍高歌猛进

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虽然国际上一些知名金融分析公司和一些加拿大经济分析师已经多次发出警告说，加拿大一些城市的房地产市场已泡沫化，在中期时间内会出现房价明显下降的调整。但在这些“狼来了”的警告声中，加拿大房地产市场自今年春天以来就在一路高歌猛进。

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根据加拿大房地产经纪人协会的数字，今年9月份加拿大房地产市场的平均房价达到60万零4千加元的创历史记录水平，比去年同期猛升了17%。

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在房屋销售量方面也是一片火热。今年9月份加拿大全国的房屋销售量比历史最高记录还多出2万套住房。

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COVID-19病毒肺炎疫情下大量加拿大人不得不居家防疫和居家上班，这使得居住面积较大又有自己前院后院的独立房成为受到购房者青睐的房屋类别。特别是郊区房价相对低一些的独立房更受欢迎。

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虽然加拿大的主要城市多伦多、温哥华仍然是房地产价格非常昂贵的城市，但9月份加拿大房地产市场价格增长幅度最大的却是没什么大城市的新布伦瑞克省，那里的房价猛升了31.36%；占第二位的是新斯科舍省，那里的房价上升了21.15；居第三位的安大略省房价上升的幅度是19.67%。

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加拿大9月份房价上涨幅度最小的省份是萨斯喀彻温省，只上升了2.86%。

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RCI with Pete Evans • CBC News

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