中国驻加大使警告加拿大不要给港人难民待遇

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中国驻加拿大大使丛培武说，中国政府强烈呼吁加拿大不要为那些以逃避港版国安法为理由向加拿大提出难民申请的港人提供难民待遇，因为那样做不但是在干涉中国内政、而且是在鼓励香港暴力犯罪分子。

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丛培武认为，如果加拿大政府真正关心香港的稳定和繁荣，真正关心在香港居住拥有加拿大护照的民众的健康和安全，真正关心在香港特别行政区经商的加拿大公司的利益，就应该支持香港当局打击暴力犯罪分子的行动。

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但人权组织和民主运动组织指出，英国政府1997年根据一国两制的国际协议把香港交还给中国大陆，中国政府承诺香港现行制度50年不变，但才二十多年中国政府就用推出港版国安法的做法来取消香港民众享有的自由权利。

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中国大使丛培武还坚决否认加拿大自由党政府总理特鲁多对中国在搞强权外交的指责，否认中国司法当局以触犯国家安全罪的理由逮捕并监禁两名中国公民是在报复加拿大警方拘捕孟晚舟。

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应美国司法机关的引渡要求，加拿大警方在2018年12月初拘捕了在温哥华国际机场转机的中国华为公司首席财务官孟晚舟。美国当局指控孟晚舟向汇丰银行提供虚假信息、犯下了诈骗罪。

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RCI with Mike Blanchfield • The Canadian Press、CBC News

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