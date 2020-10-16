加拿大政府投资小型核电站以实现碳中和

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加拿大联邦政府拨款2千万加元给安大略省Oakville市的Terrestrial Energy公司，以资助该公司完善其小型核电站Small modular reactors-SMRs技术，并尽快商业化生产小型核电站。

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小型核电站比传统核电站的规模小的多，可以在预先制造出来后被运输到另外的地点安装和使用。

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加拿大原子能公司认为，小型核电站在加拿大至少有三个用途。一是用于替代关闭燃煤火电站后出现的发电缺口；二是对远离输电网络的工业项目提供电力，比如采矿项目和油砂矿项目；三是取代边远地区居民点目前依靠柴油发电的供电方式。

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Terrestrial Energy公司说其小型核电站能够提供最高达195兆瓦的电能，可以满足加拿大萨斯喀彻温省省会里贾纳市22万人口所需要的电能。

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环境保护组织担心核电站产生的核废料会带来严重的核污染问题。

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加拿大联邦政府自然资源事务部长Seamus O’Regan表示，联邦政府在严格审查Terrestrial Energy公司小型核电站的核废料处理程序，以确保其满足国际最高水平的安全标准。

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RCI with Peter Zimonjic • CBC News

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