安大略省高院裁决：多伦多市为无家可归者提供的床位间距不足

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一个安大略省公民权益团体联合会上个月把多伦多市政府告上了法庭，理由是该市在疫情期间设立的无家可归者收容中心的床位之间距离不符合有关协议和规定，而且市政府官员还在这个问题上误导它们。安大略省高等法院星期五（10月16日）判决原告胜诉。

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这个起诉联盟包括安大略省租户权益中心，加拿大公民自由协会，黑人法律服务中心，原住民法律服务中心和艾滋病患者法律服务中心等团体。它们在今年5月15日与多伦多市政府签署了一项安置无家可归者的协议。市政府在协议中同意为他们提供间隔两米的床位。

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此案原告说，一个月后，市政府官员明知实际情况，却告诉他们收容中心的床位间距符合标准，同时继续让无家可归者睡在相隔不足两米的床位上。

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市政府表示尽了最大努力为无家可归者提供保持合格距离的床位。但由于“工作人员的沟通错误”，6月15日时确有32张床位的间距不符合规定，占床位总数的0.45%。这个错误已经在9月9日纠正。

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照顾无家可归者的人士担心，天气越来越冷，今冬的第一场雪随时可能落下。但如果收容中心有感染风险，流浪的人会坚持睡在外面。

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（CBC News）

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