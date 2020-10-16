安省一健身房69人感染新冠，专家呼吁人们户外运动

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在安大略省南部的哈密尔顿市，一个健身房最近发生了一起 COVID-19 聚集感染的情况。

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加拿大广播公司报道说，在位于哈密尔顿市中心的 Spinco 健身房，尽管该健身房采取了卫生安全措施，包括对客户进行健康问询，把同时接纳客户的人数减少了50%，自行车间距保持两米等，但仍然发生了聚集感染。

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截至到本周三（10月14日），已经有 69 名客户被确认感染新冠病毒。

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增加户外运动

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多伦多大学（University of Toronto）医学教授安德鲁·莫里斯（Andrew Morris）医生说，我们的确知道，人们在剧烈运动时，从呼吸系统里出来的飞沫比正常说话时更多，飞溅距离也更远，如果是在通风不好的室内，则风险加大。

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阿尔伯塔大学（University of Alberta）传染病专家 Ilan Schwartz 医生表示，我认为去健身房并不一定是高风险，除非人们彼此靠得太近，以及健身房通风不良。

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安大略省副首席医学官 Barbara Yaffe 医生说，在出现哈密尔顿集中感染事件后，当局正在重新审查全省有关健身房的指南。

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有关专家呼吁人们尽可能选择在户外进行运动。

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（CBC）

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