工会再胜：克莱斯勒同意在温莎市造电动汽车

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代表加拿大汽车工人的工会组织Unifor与美国汽车工业巨头菲亚特-克莱斯勒公司达成协议，在加拿大温莎市的汽车厂组装电动汽车，这会带来2千个工作岗位。

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这一协议是在Unifor工会与菲亚特-克莱斯勒公司劳资协议谈判星期三的截止期限前几分钟达成的，从而避免了工会的罢工行动。

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Unifor工会主席Jerry Dias在记者招待会上说，工会方面经过艰苦的谈判，最终为设在加拿大温莎市的汽车组装厂赢得了15亿加元的投资，用于菲亚特-克莱斯勒在温莎市的电动汽车组装厂，这些投资的绝大部分来自菲亚特-克莱斯勒公司。

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Unifor工会与菲亚特-克莱斯勒公司资方达成的协议还包括，不但继续菲亚特-克莱斯勒在温莎组装厂生产的现有车型，而且恢复被裁掉的第三个班次。

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这意味着召回过去被裁减的员工和招聘新员工。在2024年电动汽车生产线落成前温莎地区的菲亚特-克莱斯勒汽车厂的员工数量会增加2千人。

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Unifor工会代表的菲亚特-克莱斯勒公司在加拿大的雇员人数约9千人。

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9月份，代表加拿大汽车工人的工会组织Unifor通过艰苦的谈判与福特汽车公司达成了新的劳资协议。

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