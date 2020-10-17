谷歌推出Journalist Studio，人工智能驱动新闻记者工具集

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谷歌今天宣布了一套新的新闻记者工具，统一称为 Journalist Studio。这套工具的核心是将谷歌的人工智能和机器学习上的一些成果交到一线记者的手中，成为能够为大众提供实际新闻服务的工具。

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该套件包括现有谷歌新闻工具以及两个新产品。新产品将帮助记者搜索大型文档并可视化数据。

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第一个人工智能新闻工具称为Pinpoint，这个工具可以帮助记者处理巨型文档，例如包含数十万个文档的文件集。工具利用了Google搜索及其AI支持的知识图谱，以及光学字符识别和语音转文本技术，使记者在获得巨量的文档时可以利用关键字搜索迅速找到需要的新闻素材。

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第二个新工具是仍处于测试阶段的Common Knowledge Project。该工具在短短几分钟内可以使用数千个数据点创建自己的交互式图表。记者可以浏览，可视化和共享有关本地社区重要问题的交互数据。这些图表可以直接嵌入到网络上的新闻报道和故事中，或发布到社交媒体上。

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Journalist Studio统一工具网站上还为记者囊括了了其他工具资源，包括Google的帐户安全系统“高级保护计划”；直接访问数据共享库；数据集搜索；事实检查浏览器；使用可自定义模板可视化数据的工具，Flourish； Google Data GIF Maker； Google Public Data Explorer； Google趋势； DIY VPN概述； DDoS防御工具Project Shield和平铺互动图工具Tilegrams。

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Journalist Studio网站还指向Google的其他新闻记者相关服务，例如Google Drive，Google Scholar，Google Earth，Google News等，以及培训资源。

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