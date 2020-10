土著加拿大女孩出演迪士尼彼得潘电影角色

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

能够出演影视剧中的角色是每个想当演员的青少年的梦想。加拿大土著人年轻女孩Alyssa Wapanatahk就梦想成真,被选中出演迪斯尼电影彼得潘中的Tiger Lily角色。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Alyssa Wapanatahk向加拿大新闻社记者证实她不久前刚拿到了出演彼得潘迪斯尼电影中印第安公主Tiger Lily的角色。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

迪斯尼1953年拍摄的彼得潘动画片深受青少年喜爱,这次拍摄的真人电影取名彼得潘和温迪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据Alyssa Wapanatahk的个人网页,她是克里族土著人,出生在加拿大阿尔伯塔省北部的麦克默里堡地区、并在那里渡过了童年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年22岁的Alyssa Wapanatahk从16岁开始走上演员之路。最近刚刚自己写剧本、自己制片、自己导演了电影短片Napes Kasekipatwat / The Boy And The Braid,讲的是青春期土著少年人面对的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Victoria Ahearn • The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada