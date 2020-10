俄国给美国国安局吹哨人斯诺登难民身份

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国国家安全局前安全专家斯诺登Edward Snowden的律师星期四证实,俄罗斯有关当局已经接受了斯诺登的难民申请,为他提供在俄罗斯长期居住的身份。

斯诺登自2013年以来一直以逃亡者的身份在俄国居住,他由于曝光了大量美国政府的机密文件、特别是美国采取大范围秘密监控手段的问题,而受到美国司法机关的通缉。

斯诺登在俄国的律师Anatoly Kucherena说,虽然斯诺登在今年4月就已经向俄罗斯有关当局提交了难民申请,但由于COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥和严格防疫措施的限制,俄罗斯移民当局用了更长的时间才完成对斯诺登难民申请的审批工作。

这位俄国律师指出,斯诺登能够获得俄罗斯的难民身份长期居住在俄国是2019年俄罗斯修改了移民法规的结果。斯诺登目前没有打算申请俄罗斯公民身份。

斯诺登在2019年曾经表示,如果能确保他在美国得到公正和公平的法庭审理,他愿意返回美国。

斯诺登过去几年在俄罗斯保持低调,有时在社交媒体上批评俄罗斯政府的政策。

RCI with The Associated Press、CBC News

相关文章:

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada