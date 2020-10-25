YouTube曾经是QAnon阴谋论的温床，现在大力整顿这些呼吁现实暴力的视频

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YouTube正在采取措施制止原本在其视频平台上大行其道的亲特朗普阴谋论社区-QAnon的视频。

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QAnon始于2017年，主要存在于美国，他们认为这个世界正在被一群暗黑的政客以及富豪网络控制。他们幻想一群撒旦和恋童癖者分布在世界各地。QAnon已经发展到鼓吹现实的暴力革命。

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YouTube在博客中宣布，它将更新仇恨言论和骚扰政策，以禁止针对具有针对个人或群体的意图的阴谋理论的内容。YouTube称这些阴谋理论已被用来为现实世界的暴力辩护。并明确表示Youtube新政策将禁止宣传QAnon的内容以及相关的阴谋论。

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“我们正在采取进一步的措施，通过消除更多用于证明现实世界暴力合理性的阴谋论内容来遏制仇恨和骚扰。” -YouTube博客

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于此同时，其他社交网络也已采取措施遏制QAnon阴谋论的流行。Facebook加强了与QAnon内容相关的规则。Pinterest，Etsy和Triller在内的几个较小的内容平台也宣布了对QAnon的限制。

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与大多数平台相比，YouTube在将QAnon从边缘发展到主流方面发挥了更大的作用。在QAnon的早期，QAnon的信奉者制作了YouTube纪录片，这些视频一共被浏览数百万次。

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YouTube表示，根据现有政策他们已经删除了数万个QAnon视频，并终止了数百个频道，特别是那些明确有威胁暴力或否认存在重大暴力事件的视频。YouTube说，所有这些工作对于遏制有害阴谋的蔓延都是至关重要的。

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