美国大选是对民调公司可信度的考验

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到目前为止美国大选的民意测验都显示民主党总统候选人拜登的选民支持率遥遥领先于寻求连任的共和党总统特朗普。

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但人们仍然记得，2016年美国大选前民主党总统候选人希拉里.克林顿也曾经以同样大的幅度领先于共和党总统候选人特朗普，结果却是让人大跌眼镜的特朗普获胜成为美国总统。

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分析家们认为，如果这次再出现大选前民调与大选结果大相径庭的情况，则美国民意调查行业的信誉将荡然无存。

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加拿大广播公司民意测验领域的专家Éric Grenier指出，美国民调行业在2016年大选滑铁卢之后进行了自我评估和反思，发现其对2016年选情的总体分析并没有出现重大偏差，希拉里确实赢得了多数选票，但在决定选举人票数的关键摇摆州，民调出现较大幅度的偏差、导致民调与大选结果南辕北辙。

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具体来说，偏差出在许多民意测验公司在摇摆州的民调样本只考虑了年龄、性别、收入、地区等传统因素，而没有考虑受教育程度这个因素。由于受过大专以上教育的选民更可能选择民主党，所以民调公司在摇摆州抽取的样本中如果大专以下教育程度的选民比例偏低，这会导致民调结果出现民主党支持率高于实际情况的假象。

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为了避免重演四年前的滑铁卢，美国民调公司纷纷采用了调整样本中受教育程度选民构成的措施。

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但有分析人士指出，考虑了受教育程度因素并不能保证2020大选年民调的准确性。因为与2016年相比出现了一个被称为“害羞选民”的新因素，这就是在媒体三年多来集体吐槽特朗普的情况下，许多选民不愿公开表达自己对特朗普的支持。

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